Battlefield Next: Details zum Setting, Waffen, Karten & mehr

Zum Namen des Spiels gibt es noch Unklarheiten. Henderson berichtet, dass der Titel entweder „Battlefield“ oder „Battlefield 6“ lauten könnte, basierend auf Ergebnissen von Massenumfragen des Entwicklungsteams. Offiziell ist davon wie so oft noch nichts. Wie erwähnt, soll es die ersten umfangreichen Tests zu Battlefield im kommenden Jahr geben. Spätestens dann ist bekannt, wo einen die Reise von Battlefield Next hinführen wird. Immer wieder hervorgehoben wurde bislang außerdem der Fokus auf Realismus , großartige Live-Service-Elemente und eine traditionelle Singleplayer-Kampagne .

Ein weiterer bedeutender Fortschritt wird in der Zerstörungstechnik des Spiels erwartet. Laut dem Insider, der sich auf über ein halbes Dutzend Quellen stützt, wird das neue Battlefield eine „kaliberbasierte Zerstörung“ bieten, ähnlich wie in Rainbow Six Siege. Dies könnte den strategischen Aspekt des Spiels erheblich erweitern und die Dynamik auf dem Schlachtfeld verändern. Ferner wird eine Überarbeitung der grundlegenden Bewegungsmechanik angedeutet, einschließlich der Fähigkeit, verletzte Spieler aufzuheben und zu bewegen – eine Funktion, die dem Spiel eine zusätzliche taktische Tiefe verleihen könnte.

Besonders spannend sind die geplanten Neuerungen im Waffenarsenal des Shooters. EA plant, zum Start des neuen Battlefield 45 verschiedene Waffen bereitzustellen, was eine deutliche Steigerung im Vergleich zu Battlefield 2042 darstellt, wo nur 22 Waffen verfügbar waren. Auch bei den Multiplayer-Karten wird es einen Fortschritt geben: Das neue Battlefield soll demnach mit 10 Karten veröffentlicht werden, was sich auf dem Niveau der beliebten Titel Battlefield 1, 3 und 4 bewegt.

Laut einem Bericht des Insiders Tom Henderson wird der kommende Shooter irgendwann zwischen 2027 und 2030 spielen. Dies deutet darauf hin, dass sich die Entwickler von EA erneut in die nahe Zukunft wagen, um den Spielern ein spannendes und realistisches Kampferlebnis zu bieten. Von einem modernen Setting war auch kürzlich die Rede, das möglicherweise irgendwo in Europa spielt.

