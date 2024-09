Battlefield Next: Modernes Setting und erstes Artwork bestätigt

EA und DICE haben die ersten offiziellen Informationen zu „Battlefield Next“ bestätigt, dem nächsten Ableger der beliebten Shooter-Reihe, der wieder in einem modernen Setting spielt. Über dieses wird bereits heiß spekuliert, nachdem IGN das erste Artwork daraus veröffentlicht hat.

Es scheint, als würde der Schauplatz des Spiels irgendwo in Europa liegen, möglicherweise in Italien oder Frankreich. EA und DICE halten sich jedoch mit genauen Informationen noch zurück und haben bislang keine offizielle Bestätigung zum Handlungsort gegeben.

Spekulationen über Battlefield Next

Das veröffentlichte Artwork lässt auf beeindruckende Kämpfe zu Land, zu Wasser und in der Luft schließen. Besonders markant ist die Darstellung von Schiff-zu-Schiff-Gefechten und Hubschrauberangriffen, die an die intensiven Schlachten aus früheren Battlefield-Teilen erinnern. Auch Naturkatastrophen könnten eine Rolle spielen und den Spielverlauf maßgeblich beeinflussen, was für eine zusätzliche Herausforderung sorgt. Die Farben und das Design der Konzeptzeichnungen erinnern stark an Battlefield 4, das von Fans als eines der besten der Serie angesehen wird.

Der Wunsch, zu den Wurzeln der Serie zurückzukehren, wird auch von Vince Zampella, dem Leiter von Respawn und GM der EA Studios Organization, betont. In einem Interview mit IGN erklärt Zampella, dass die Entscheidung, wieder ein modernes Setting zu wählen, von den Erfolgen von Battlefield 3 und Battlefield 4 inspiriert sei. Diese Titel markierten laut Zampella die Blütezeit der Serie, und viele Fans erinnern sich nostalgisch an die damaligen Erlebnisse. „Ich denke, wir müssen zum Kern dessen zurückkehren, was Battlefield ausmacht“, sagt er. „Für mich ist der Höhepunkt der Serie in den Tagen von Battlefield 3 und 4 zu finden.“

Battlefield zurück auf dem Weg zur Spitze

Die Fans der Serie scheinen sich einig zu sein: Die Rückkehr zu modernen Schlachten könnte genau das sein, was Battlefield wieder an die Spitze der Shooter-Games bringt. Besonders in Anbetracht der Kritik, die Battlefield 2042 entgegengebracht wurde, könnte die Rückkehr zu einem bewährten Setting die richtige Entscheidung sein, um die Fangemeinde erneut zu begeistern und die Serie in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Mit der neuen Ausrichtung und der Verknüpfung klassischer Elemente mit modernen Mechaniken könnte „Battlefield Next“ die Serie wieder in den Fokus rücken. Immer wieder betont wurde außerdem der Fokus auf Realismus, großartige Live-Service-Elemente und eine klassische Singleplayer-Kampagne.

Mit dem heutigen Teaser stehen die Chancen zudem gut, dass die vollständige Premiere von „Battlefield Next“ in greifbare Nähe rückt. Der Release ist laut DICE im nächsten Jahr vorgesehen.