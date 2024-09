Far Cry: Ubisoft arbeitet am ersten Next-Generation-Ableger

Ubisoft hat indirekt bestätigt, dass an einem neuen Far Cry-Spiel für die nächste Konsolengeneration gearbeitet wird. Allerdings bleibt offen, ob es sich dabei um Far Cry 7 oder einen anderen Teil der beliebten Open-World-Serie handelt.

Der Hinweis auf das neue Projekt stammt aus einer kürzlich veröffentlichten Stellenanzeige, in der nach einem „3D Programming Team Lead“ gesucht wird. In dieser Anzeige wird explizit von einem „next generation of the FarCry branded games“ gesprochen, was auf mehrere mögliche Spiele hindeutet.

Der zukünftige Teamleiter wird laut Beschreibung eng mit Künstlern, Designern und Programmierern zusammenarbeiten, um fortschrittliche Rendering-Techniken und visuelle Effekte zu entwickeln, die das gesamte Spielerlebnis verbessern sollen. Dies deutet darauf hin, dass Ubisoft plant, die grafischen und technischen Möglichkeiten der neuen Konsolengeneration voll auszuschöpfen, um den Spielern ein beeindruckendes visuelles Erlebnis zu bieten.

Far Cry 7 Hinweise

Derzeit gibt es jedoch kaum offizielle Informationen über die Zukunft der Far Cry-Reihe. Alles, was bisher über den siebten Teil der Serie bekannt ist, stammt aus Gerüchten. So berichtete der renommierte Insider Tom Henderson im vergangenen Jahr, dass der nächste Far Cry-Teil eine nicht lineare Geschichte über das Oberhaupt einer wohlhabenden Familie erzählen wird. Diese Person wird angeblich vom sogenannten „Kult der Söhne der Wahrheit“ entführt, und es liegt in der Hand des Spielers, die Familienmitglieder zu retten. Besonders spannend: Das Spiel soll ein Zeitlimit von 72 Stunden (im Spiel) bzw. 24 Stunden in Echtzeit bieten, vergleichbar mit der Dead Rising-Serie, um die Spannung weiter zu erhöhen. Die Entscheidungen des Spielers werden dabei das narrative Erlebnis erheblich beeinflussen, indem sie den Verlauf der Rettungsversuche verändern.

Ferner ist die Rede von einem weiteren Far Cry-Projekt, das derzeit unter dem Codenamen „Project Maverick“ entwickelt wird. Hier wird auch über den Multiplayer-Modus spekuliert. Dieser soll in der rauen Wildnis Alaskas spielen und ein Extraction-basiertes Gameplay mit Mechaniken wie Permadeath, einem Rucksack-System und Verträgen bieten. Hinweise darauf gab es bereits in einer früheren Umfrage von Ubisoft. Trotz all dieser Gerüchte fehlen jedoch konkrete Informationen zu Far Cry 7, insbesondere zu dessen Setting und Inhalt.