Dead Rising Deluxe Remaster: Story-Trailer zum Zombie-Spektakel

Eines Tages wurde die friedliche Stadt Willamette in Colorado von der US-Armee unter Quarantäne gestellt. Frank West, ein freiberuflicher Journalist, wittert eine große Story und schleicht sich in das einzige Einkaufszentrum der Stadt. Doch was er dort vorfindet, ist der pure Albtraum: Das gesamte Einkaufszentrum ist von unzähligen Zombies überrannt. Frank hat nur 72 Stunden Zeit, bis Hilfe eintrifft. In dieser Zeit muss er nicht nur ums Überleben kämpfen, sondern auch die Wahrheit hinter dem mysteriösen Vorfall aufdecken, bevor alles verloren ist.

