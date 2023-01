Far Cry 7 & Multiplayer-Ableger bei Ubisoft in Entwicklung – Gerücht

Wie üblich möchte man auch keine dieser Infos bestätigen und geht davon aus, dass der Release noch Jahre entfernt sein wird. Dass es eines Tages Far Cry 7 geben wird, dazu muss man nun auch kein Orakel sein, zumal die aktuellen Infos derart dünn sind, dass sie jeder in den Raum werfen kann, der die Serie nur ein bisschen kennt und 1 und 1 zusammenzählen kann.

Spekuliert wird allerdings, dass der Multiplayer-Part in der Wildnis von Alaskas angesiedelt ist und ein auf Extraction basierender Shooter mit Mechaniken wie Permadeath, einem Back Pack-System und Contracts ist. Hinweise auf dieses Setting gab es schon in einer früheren Umfrage, die man jetzt noch einmal aufgreift. Was Far Cry 7 betrifft, hat man derzeit keine Informationen zu dessen Inhalt, Setting usw.

Nachdem zuletzt mehrere Projekte von Ubisoft gestoppt worden sind, möchte sich der Publisher wieder vermehrt auf die Kernmarken konzentrieren. Neben den Assassin’s Creed-Spielen soll sich wenig überraschend auch Far Cry 7 in Arbeit befinden.

