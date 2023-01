HITMAN: World of Assassination heute mit Launch Trailer erschienen

Über einen „Mission Hub“ lassen sich anschließend verfügbare Freelancer-Kampagnen auswählen, von denen jede ein kriminelles Unternehmen repräsentiert, das in der World of Assassination bekannt ist. Man selbst entscheidet, welche Kampagne man angehen möchte und welchen Schauplatz man auf der Welt besucht.

Das Ziel mit HITMAN: World of Assassination ist es, die gesamte Erfahrung einfacher und als eine Einheit zu verstehen, in dem man die drei Hauptspiele und DLCs zusammenfasst. Diese Änderung wirkt sich auch direkt auf den neuen Freelancer Mode aus, über den man Zugriff auf sämtliche Locations der Hitman Trilogie bekommt.

What do you think?