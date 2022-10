HITMAN 3 – Freelancer Mode zeigt sich im Gameplay

Über einen „Mission Hub“ lassen sich dann anschließend verfügbare Freelancer-Kampagnen auswählen, von denen jede ein kriminelles Unternehmen repräsentiert, das in der World of Assassination bekannt ist. Man selbst entscheidet, welche Kampagne man angehen möchte und welchen Schauplatz man auf der Welt besucht.

So lässt sich das Safehouse genau nach seinen Vorstellungen konfigurieren und dort so viel Zeit verbringen, wie man möchte. Es lassen sich neue Suits durchsuchen, seine Waffen am Schießstand durchstöbern und testen oder Änderungen an seinem Interior vornehmen. Letztendlich ist das Safehouse aber der wichtigste Ort, um seine gesamte Planung vor der Mission festzulegen.

