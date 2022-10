Das Crisis-Event After Effect endet am 17. November 2022.

In After Effect müssen die Operator nach dem seltenen Parasiten-Nukleus suchen, ihn mit sich führen und seine Macht einsetzen; oder den Träger eskortieren und gegen aufkommende Bedrohungen schützen – einschließlich der neuen tödlichen Bernstein-Wucherungen. Die Todesmarkierung des Nukleus ist eine mächtige Fähigkeit, die der Träger gegen Feinde und Parasiten-Strukturen einsetzen kann. Sie ermöglicht Squad-Mitgliedern einmal markierte Feinde durch jede Schadensquelle, die sie anschließend trifft, augenblicklich auszulöschen, weshalb Spieler diese mächtige Fähigkeit nur äußerst strategisch einsetzen sollten. ​

Ab sofort ist ein neues Crisis-Event in Rainbow Six Extraction verfügbar, das unter anderem einen neuen und spannenden Spielmodus umfasst.

