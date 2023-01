F1 Manager 2022 – 3-stündige Trial für PS5 & PS4 verfügbar

F1 Manager 2022 liefert damit ein unvergleichliches F1-Erlebnis, das die Welt von F1 und die hochoktanige Aufregung, ein Team zu leiten, in beispiellosen Details einfängt. Vom Paddock bis zum Podium müssen die Spieler Entscheidungen auf allen Ebenen und neben der Strecke treffen, um ihren Erfolg sicherzustellen, während sie gleichzeitig die Bücher in Einklang bringen und sowohl den Vorstand als auch die überaus wichtigen Teamsponsoren zufriedenstellen.

Mit F1 Manager 2022 schreibt man ein neues Kapitel in einer mutigen neuen Ära der Formel 1. Hier wählt man sein F1-Team und führt es durch die offiziellen Rennen 2022 zum Ruhm, indem man seine Reise am Ende der Startaufstellung beginnt oder seinen Platz auf der Pole Position einnimmt. Ziel ist es, den Vorstand zu beeindrucken, indem ma seine Saisonziele und langfristigen Ziele erreicht und so den Erfolg seines Teams für die kommenden Jahre sichert.

Diese ist im PlayStation Store verfügbar, wie Entwickler Frontier ankündigt, in der man sich ganze Stunden lang umschauen kann. Im Anschluss werden sämtliche Fortschritte in die Vollversion übernommen.

