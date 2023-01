The Day Before – Entwickler wehrt sich gegen Scam-Vorwürfe

Wird The Day Before das nächste Abandoned? Nach der neuerlichen Verschiebung des Survival-MMO werden Vorwürfe laut, dass es sich bei dem Projekt um einen weiteren Scam handelt und nie erscheinen wird. Die Vorwürfe sind allerdings auch nicht ganz aus der Luft gegriffen.

Dass sich The Day Before derart verzögert, schiebt man aktuell auf einen Markenrechtskonflikt, von dem man zuvor nichts gewusst haben möchte. Daher wurde der Release kurzerhand um 9 Monate nach hinten verlegt. Dies ist Grund genug für die Spieler, erneut an The Day Before und Entwickler Fntastic zu zweifeln.

Statement des Entwicklers

Dagegen wehrt man sich in einem aktuellen Statement, in dem man schreibt, dass die Verschiebung bereits geplant war, bevor man von dem Markenrechtskonflikt wusste. Genau das klingt aber auch etwas widersprüchlich, da man genau diesen ja als Grund für die Verschiebung nannte. Hinzu kommt, dass man beim Gameplay-Reveal Assets in The Day Before wiedererkannt haben möchte, die aus anderen Spielen stammen, darunter die Tankstelle und ein Einkaufszentrum.

„Wir verstehen, dass einige Spieler, die nicht das ganze Bild sehen und Zweifel an dem Spiel haben könnten. Unser ganzer Fokus lag immer auf dem Produkt selbst. Wir haben vier Jahre lang an dem Spiel gearbeitet. In all diesen Jahren haben wir viel Schweiß und Blut in die Entwicklung dieses Spiels gesteckt, und für viele Mitglieder unseres Teams ist es unangenehm, solche Anschuldigungen zu hören. Wir haben keinen einzigen Cent von den Leuten genommen: kein Crowdfunding, keine Vorbestellungen, keine Spenden. Das Spiel wird vollständig von Mytona finanziert, einem der größten Handy-Publisher der Welt, der gemäß unserem Vertrag die Entwicklung des Spiels bei jedem Meilenstein überprüft hat.“

So viel Vertrauen muss man dem Entwickler vorerst wohl entgegenbringen, zumal die aktuelle Situation nur den PC-Release-betrifft. Ob und wann The Day Before für Konsolen erscheint, ist derzeit noch offen. Der spätere PC-Release lässt aber die Hoffnung zu, dass der Survival-Titel kurzfristiger auf PS5 und Xbox Series X|S nachzieht.