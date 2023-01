PlayStation VR2 – Der Erfolg des Headset hängt von First-Party Games ab

„Sony muss sein eigenes First-Party-Engagement für dieses Gerät zeigen, andernfalls könnte es irgendwie vermasselt werden, wenn Horizon: Call of the Mountain der einzige Hauptstart eines Erstanbieters am Day One ist.“

Laut dem Analysten George Jijiashvili, der sich auf den VR- und AR-Mark spezialisiert hat, muss es abgesehen von Horizon Call of the Mountain, The Dark Pictures oder Gran Turismo 7 mehr und regelmäßige First-Party Games für PlayStation VR2 geben. Dies ergänzt um große Blockbuster wie Resident Evil Village oder Rez Infinity. Andernfalls sieht er PS VR2 den gleichen Weg gehen, den auch das original Headset gegangen ist.

