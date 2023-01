Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin – ‘Different Future’ DLC & eine Fortsetzung?

Weitere Eindrücke aus Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin gibt es ergänzend auch noch einmal in unserem Review .

„Ich freue mich sagen zu können, dass jeder, der diesen Livestream sieht, Jack und seine Freunde sehr lieb gewonnen hat. So sehr, dass einige gerne eine Fortsetzung sehen würden. Wenn sich die Mundpropaganda über das Spiel durch die Fertigstellung des DLC verbreitet und beweist, dass dies ein Titel ist, der wirklich bei allen Anklang gefunden hat, gibt es vielleicht eine Zeit, in der wir uns wiedersehen können.“

In Different Future werden Jack und sein Team von einem Mogry in eine Stadt in einer anderen Zeit und Dimension geführt, um sich einer letzten Herausforderung zu stellen und die Geschichte von Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin abzuschließen.

