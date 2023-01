PlayStation VR2 – Launch Line-Up auf über 30 Titel angewachsen

Außerdem wurden weitere Spiele bestätigt , die voraussichtlich innerhalb eines Monats nach dem Release der PlayStation VR2 am 22. Februar erscheinen werden. Aktuell sind es wie erwähnt über 30 Titel, die im Launch-Fenster bis Ende März bestätigt wurden, darunter Horizon Call of the Mountain, No Man‘s Sky und Resident Evil Village. Außerdem steht ein kostenloses PS VR2-Update für Gran Turismo 7 zu dem gleichen Zeitpunkt an.

What do you think?