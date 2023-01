Age of Wonders 4 erfüllt Träume für Fantasy-Strategen

Age of Wonders 4 erscheint am 02. Mai 2023.

„Seit nunmehr 25 Jahren erkundet Triumph neue Orte für unsere originelle Fantasy-Strategieserie und die Fans, die diese Reise mit uns gegangen sind, haben daraus ein lohnendes Unterfangen gemacht“, sagt Lennart Sas, Mitgründer von Triumph Studios und Director von Age of Wonders 4. „Selbst nach all dieser Zeit fügen wir Age of Wonders immer noch erstaunliche neue Ideen hinzu und egal, ob man von Beginn an dabei war oder unsere Welten nun zum ersten Mal betreten wird, jeder wird dabei eine ganz besondere Erfahrung machen.“

Über die Story ergänzt der Entwickler, dass mächtige Zaubererkönige in die Welt zurückgekehrt sind, um als Götter unter den Sterblichen zu herrschen. Die Spieler müssen sich erheben, um diese Herrschaft herauszufordern, indem sie Tomes of Magic verwenden, um arkane Zerstörung zu entfesseln, ihre Armeen weiterzuentwickeln und neue Fähigkeiten und Formen zu erlangen.

In der Ankündigung von Age of Wonders 4 lädt man die Spieler dazu ein, ein Fantasy-Reich mit seinem eigenen Stil zu regieren. Hier setzt man auf eine Mischung aus Strategie, Rollenspiel und rundenbasiertem Kampf.

What do you think?