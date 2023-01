The Day Before deutlich nach hinten verschoben, Hoffnung auf PS5-Release?

Entwickler Fntastic muss ihr Survival-MMO The Day Before auf den letzten Metern noch einmal verschieben, das oftmals mit The Last of Us vergleichen wird. Der Grund ist etwas unglücklich, weckt aber die Hoffnung auf einen zeitnahen PS5-Release.

Auf Twitter schreibt Fntastic, dass es derzeit einen Konflikt mit dem Markenschutz gibt und aufgrund dessen von Steam entfernt wurde. Insofern fällt der geplante Release am 01. März auf dem PC aus, bis man eine Lösung dafür hat. Bis dahin nennt man einen Release-Termin am 10. November 2023.

„Unmittelbar vor der Veröffentlichung hat Steam unsere Seite auf Wunsch einer Privatperson wegen des Namens „The Day Before" gesperrt. Wie ihr wisst, wurde unser Spiel im Januar 2021 angekündigt. Zum Zeitpunkt der Ankündigung war die Spielmarke „The Day Before" verfügbar. Nach der Ankündigung des Spiels hat die oben genannte Person vor uns einen Antrag eingereicht, um die Spielmarke „The Day Before" in den Vereinigten Staaten zu registrieren." „Bisher war uns das Bestehen von Ansprüchen nicht bekannt. Wir haben dies erst am 19. Januar 2023 erfahren, als wir eine Beschwerde von ihm und eine Bitte um Kontaktaufnahme erhalten haben. Jetzt finden wir alle Umstände des Vorfalls heraus und werden diese lösen. Wir hatten zuvor geplant, später in diesem Monat ein langes Gameplay-Video zu veröffentlichen, aber wir müssen dieses Problem zuerst lösen. Wir werden so schnell wie möglich ein Video veröffentlichen. Aus diesem Grund haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, den Release auf den 10. November 2023 zu verschieben. Wir verstehen, dass dies viele unserer Fans enttäuschen könnte, aber wir möchten sicherstellen, dass wir das bestmögliche Spiel veröffentlichen. Wir konzentrieren uns zu 100 Prozent auf das Spiel selbst und darauf, wie wir Ihnen das bestmögliche Erlebnis liefern können."

Die zusätzlichen neuen Monate werden sicherlich nicht nur dem Spiel zugute kommen, auch ein zeitnaher Release auf Konsolen wird so immer wahrscheinlicher. Denn angekündigt wurde The Day Before bereits für PS5 und Xbox Series, nur wie lange die Umsetzung dauert, ist noch offen.