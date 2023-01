PlayStation VR2 – Entwickler freuen sich über fehlende Abwärtskompatibilität

Immerhin haben sich viele Entwickler dazu entschieden, den Spielern kostenlose Upgrades anzubieten, darunter Vertigo mit The Walking Dead: Saints and Sinners. Das soll auch dabei helfen, dass VR endlich im Mainstream ankommt und nicht durch unnötige Barrieren wieder „scheitert“.

„Das Tolle ist, dass es eine Art Entschuldigung ist, die wir brauchten, um zurückzugehen und eine vollständige PS5-Version zu machen“, so MacDonald. „Wir sind wirklich begeistert, weil ‚oberflächliche‘ Dinge wie Auflösung und Framerate in Spielen wie Tetris Effect: Connected und Rez Infinite wirklich wichtig sind, wo Sound und Grafik synchronisiert und die Schärfe extrem wichtig und ein großer Teil des Erlebnisses werden.“

