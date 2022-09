PlayStation VR2 – Sony äußert sich zur Abwärtskompatibilität

Zum Launch von PlayStation VR2 stellt Sony jedenfalls 20 Spiele in Aussicht, die umgehend verfügbar sein werden, darunter potenzielle Blockbuster wie Horizon Call of the Mountain, Resident Evil Village oder The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution. Erste Eindrücke zu diesen gibt es noch einmal im aktuellen Showcase .

Im Frühjahr 2023 erscheint mit PlayStation VR2 der Nachfolger von Sonys VR-Headset, bei dem die größte Sorge zunächst wieder der Mangel an Inhalten sein wird. Denn ohne Spiele verstaubt auch die beste Hardware irgendwann in der Ecke.

What do you think?