PlayStation VR2 – Portierung von Spielen wird durch Lern-Tools leichter

PlayStation VR2 erscheint laut Sony gegen Anfang 2023 . Auf der Tokyo Game Show in wenigen Tagen wird man das Headset zudem das erste Mal der Öffentlichkeit präsentieren , zumindest anhand von Resident Evil Village am Capcom Booth.

Entwickler sollen so auf einfache Weise über die zusätzlichen Hürden bei der VR-Entwicklung informiert werden, was teils anhand von Quizfragen geschieht. Diese sollen nicht nur auf aktuelle Probleme eingehen, sondern auch mögliche Fehler umgehen, die man vielleicht erst in der Zukunft macht.

Das bestätigen Yasuo Takahashi und Kenjo Akiyama von Sony Interactive Entertainment auf der CEDEC 2022 ( via IGN ), wonach man es Entwicklern leichter macht, auf die PSVR 2 Hardware zu wechseln. Das betrifft unter anderem das Flexible Scale Rasterization (FSR) der GPU, was die Entwickler sehr zu schätzen wissen werden, heißt es.

