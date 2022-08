TGS 2022: Konami kündigt neues Spiel einer „beliebten“ Serie an, Silent Hill?

Abgesehen von Silent Hill glaubt man, dass ein Remake von Metal Gear Solid 3 in Produktion ist, das angeblich bei Virtuos entsteht. Was Konami mit Castlevania insbesondere plant, darüber gibt es bisher keine Infos.

Ferner wird nur noch einmal darauf verwiesen, dass sich mehrere Projekte zu Silent Hill in Arbeit befinden, darunter eines bei Bloober Team, das womöglich exklusiv für PlayStation erscheint. Die Zusammenarbeit zwischen Bloober Team und Konami ist jedenfalls seit Monaten bekannt . Ein weiteres Silent Hill-Spiel soll bei Annapurna Interactive in Arbeit sein, das als Episoden-Format erscheint. Aber auch das ist bislang unbestätigt.

