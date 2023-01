Dead Space Remake – Unlock findet später als erwartet statt

„Wenn ich es nachts spiele, kann ich es nicht mit Kopfhörern spielen“, so Robillard. „Es ist einfach zu beängstigend. Alleine die Menge an Realismus und Atmosphäre. Nicht nur optisch, oder? In der Art und Weise, wie wir mit Sound, Ambiente und Effekten umgehen, haben wir Systeme, die versuchen, euch zu erschrecken.“

Der Pre-Load von Dead Space wird dafür bereits am 25. Januar auf PS5 möglich sein, der schon v or einigen Tagen bestätigt wurde. Auf Xbox ist dieser hingegen ab sofort verfügbar.

Der offizielle Release von Dead Space ist der 27. Januar, allerdings muss man sich bis 17 Uhr an diesem Tag gedulden, um auch wirklich losspielen zu können. Damit soll sichergestellt werden, dass man vor allem in den asiatischen Regionen nicht als letzter zum Zuge kommt. Vorteile genießt man dafür in Nordamerika, wo der Unlock dafür am Vormittag stattfindet.

What do you think?