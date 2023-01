TEST: Persona 3 Portable & Persona 4 Golden – Für wen lohnen sich die Remaster?

"Persona 3 Portable und Persona 4 Golden sind nach wie vor gute Spiele. Nicht umsonst gilt aber Persona 5 Royal als das Meisterwerk der bisherigen Serie. Wenn ihr diese Qualität erwartet, werden euch die Remaster enttäuschen. Der Look und die Animationen können da einfach nicht mithalten. Wenn ihr die beiden JRPG-Perlen aber eh noch nachholen wolltet, bekommt ihr sie hier in der besten verfügbaren Version."

Persona 4 Golden ist schon näher an Persona 5 dran, man merkt, dass die Entwickler hier langsam ihren Ton gefunden haben, der dann zum gefeierten Nachfolger führen sollte. Die Story steht mehr im Fokus und sowohl die Kämpfe als auch das planen des Alltags gehen hier etwas besser von der Hand als noch in P3P.

Im Vergleich zu Persona 4 und Persona 5 ist der dritte Ableger insgesamt deutlich düsterer. Man merkt dem Spiel die Shin Megami Tensei-Wurzeln noch stärker an. Serien-typisch spielt ihr einen Highschool-Schüler, der ein Austauschjahr in seiner Geburtsstadt verbringt. Relativ schnell erkennt ihr, dass ihr eine Persona beschwören und damit kämpfen könnt. Tatsächlich gibt es gleich mehrere Persona-User und getarnt als Schulclub durchstreift ihr den Tartarus, der sich immer nach Mitternacht öffnet.

Persona 3 war der erste Ausflug der Reihe auf die PS2. Das Remaster basiert allerdings auf dem einige Jahre später erschienenen Persona 3 Portable, das für die PSP entwickelt wurde. Neben neuen Inhalten enthält diese Version auch ein paar Anpassungen an die Mobile-Hardware der PSP. Es ist nicht ganz verständlich, warum Atlus als Basis nicht Persona 3 FES genutzt hat, das eine Art Director’s Cut des Originals war. Persona 3 Portable spielt sich nämlich teilweise eher wie ein Visual Novel, auch wenn das Kampfsystem nach wie vor spaßig ist.

Den Erfolg wollen die Entwickler jetzt nutzen und bringen mit Persona 3 Portable und Persona 4 Golden zwei ältere Titel als Remaster auf die PS4 und PS5. Wir konnten uns beide Spiele, die am 19.1. erschienen sind, schon anschauen. In diesem Test stellen wir beide Titel kurz vor, geben einen Überblick über die Verbesserungen und sagen euch, für wen sich die Neuauflagen lohnen.

In Japan ist die JRPG-Reihe Persona schon seit dem ersten Teil Revelations: Persona sehr beliebt. Ursprünglich war das Spiel nur ein Spin-Off der seit 1992 bestehenden Shin Megami Tensei-Serie. Beide Reihen bestehen heute parallel zueinander und teilen sich dabei einige Features und Ideen. Mit Persona 3 und Persona 4 feierten Atlus und Sega dann auch erste größere Erfolge mit der Reihe im sogenannten Westen. Persona 5 und vor allem die erweiterte Fassung Persona 5 Royal sorgten aber für den endgültigen Durchbruch, gerade letzteres gilt als eines der besten JRPGs überhaupt und ist in viele Top-Listen ganz vorne mit dabei.

