Microsoft scheitert seit 2015 an eigenem Versprechen, Xbox im Sinkflug

Microsoft hat in diesen Tagen seinen aktuellen Quartalsbericht vorgelegt, der unter anderem von einer massiven Entlassungswelle überschattet wird, die auch die Gaming-Departements betrifft. Immer mehr zeigt sich aber auch, dass Microsoft es seit Jahren nicht schafft, dem eigenen Versprechen nachzukommen.

Damals wie heute ist immer wieder die Rede von mehr Exklusivspielen auf der Xbox, um mit Sony und PlayStation einigermaßen mithalten zu können. Da dies aus eigener Kraft bisher kaum gelungen ist, begann Microsoft damit, zunehmend ganze Entwicklerstudios und deren Marken aufzukaufen, was nach aktuellen Stand nur bedingt zu exklusiven Veröffentlichungen führt. Einzig die Übernahme von Bethesda trägt so langsam mit Starfield und Redfall erste Früchte, um dem damaligen Versprechen gerecht zu werden. Das neue The Elder Scrolls VI wird wohl noch Jahre auf sich warten lassen und auch die anderen Studioübernahmen haben derzeit nichts Brauchbares in greifbarer Nähe.

Xbox Games Line-Up

Fans kehren Xbox den Rücken

Bei den Xbox-Fans wächst zunehmend der Unmut über diese Situation, was sich auch immer deutlicher in den Zahlen von Xbox niederschlägt. Das Interesse sinkt, der Game Pass geht zurück, die Dienste werden reduziert und damit auch die Umsätze.

In der Kurzfassung liest sich das im aktuellen Quartalsbericht folgendermaßen:

Gaming-Umsätze um 13 Prozent gesunken

Umsätze aus First- und Third-Party Inhalte sind rückläufig

Umsätze mit Xbox Hardware sind rückläufig (13%)

Xbox Inhalte und Services gehen zurück (12%)

Schaut man nun noch auf das laufende Jahr 2023, glaubt man nicht, dass Microsoft das Ruder noch groß herrumreißen kann, obwohl sich auch die Xbox Series X|S im traditionell starken und wichtigen dritten Jahr der aktuellen Generation befindet, in dem so oft schon der Peak erreicht wird.

In einem Kommentar eines Industrie-Analysten ist derzeit zu lesen, dass viele Fans den Xbox-Traum aufgegeben haben:

„Viele Fans auf allen Seiten hören langsam auf damit, in „Träume“ zu investieren, was sich mit allem in den sinkenden Game Pass-Zahlen zeigt.“ Twitter

Mit Starfield und Redfall hat Microsoft in diesem Jahr allerdings noch zwei extrem starke Zugpferde, die zeigen werden, ob sie der Xbox Series X|S und dem Game Pass neuen Auftrieb verschaffen können. Ansonsten muss sich auch Microsoft mehr auf die Third-Parties verlassen, die ohnehin das aktuelle Spielejahr bestimmen, auch auf PlayStation 5. Neben PlayStation VR2 und Horizon Call of the Mountain ist von Sony bisher nur Marvel’s Spider-Man 2 zu erwarten.