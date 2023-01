Marvel’s Spider-Man 2 – Actor hält Release in 2023 für realistisch

Marvel’s Spider-Man 2 ist bislang der einzig nennenswerte Blockbuster-Titel von Sony in diesem Jahr, wenn man Horizon: Call of the Mountain für PS VR2 mal außen vorlässt. Dass die Veröffentlichung im Herbst auch tatsächlich klappt, damit ist man recht zuversichtlich.

Bereits im Dezember hatte Creative Director Bryan Intihar gesagt, dass man eine Veröffentlichung im anstehenden Herbst plant, wollte sich damit aber noch nicht zu 100 Prozent festlegen. Das übernimmt jetzt der Voice Actor hinter Spider-Man, Yuri Lowenthal, der ausgehend vom aktuellen Stand damit rechnet, dass der Release eine sichere Sache ist. Jedenfalls ist man schwer beschäftigt mit der Produktion, da Marvel’s Spider-Man 2 ein riesiges Spiel sei.

Gegenüber Comic Book Movie äußerte Lowenthal:

„Ich habe noch ein bisschen zu tun. Es ist ein riesiges Spiel, also habe ich noch ein bisschen Arbeit. Ich weiß, dass sie hinsichtlich des Veröffentlichungsdatums zuversichtlich sind, und Insomniac war immer gut darin. Natürlich kann ich nicht wirklich viel über das Spiel sprechen, aber ich kann sagen, dass es erstaunlich ist.“

Lownthal kann es kaum erwarten, dass man den Spielern zeigen wird, woran man derzeit arbeitet und was man von Marvel’s Spider-Man 2 erwarten darf. Bis es soweit ist, werden noch einige Monate vergehen, umso mehr wird sich das Warten aber auch lohnen.

Marvel’s Spider-Man 2 knüpft an die Ereignisse von Marvel’s Spider-Man und Marvel’s Spider-Man: Miles Morales an und erzählt eine brandneue Geschichte über Peter und Miles. Wie in den vorherigen Spider-Man-Spielen möchte man auch diesmal nicht nur eine großartige Superhelden-Geschichte erzählen, sondern auch eine fesselnde menschliche Geschichte liefern, eine voller Herz und Humor, die tief in die Menschen hinter der Maske eintaucht.