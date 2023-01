Armored Core 6: Fires of Rubicon – Erster Gameplay-Showcase im Februar

Im Dezember kündigte From Software ihren nächsten großen Titel an, mit dem man zum Armored Core-Franchise zurückkehrt. Neue Eindrücke aus dem Actiontitel präsentiert man in Kürze im ersten Gameplay-Showcase.

Der Showcase ist für den 03. Februar um 13 Uhr deutscher Zeit angesetzt und kann hier am Ende des Artikels verfolgt werden. Den Stream dazu haben wir bereits angehängt und erinnern noch einmal rechtzeitig daran.

Armored Core 6: Fires of Rubicon basiert auf dem Mech-Game-Know-how der letzten 25 Jahre. Hier setzt man auf ein bahnbrechendes Gameplay, das auch in den jüngsten Action-Spielen des Entwicklers zu finden war und über die Zeit immer mehr perfektioniert wurde. Armored Core 6: Fires of Rubicon kombiniert diese Elemente zu spannender Action, die nur Mechas bieten können, um so einen einzigartigen Einstieg in das Genre der Mech-Action-Spiele zu präsentieren.

Ein Schwerpunkt in Armored Core 6: Fires of Rubicon werden die Boss-Battles sein, wie in einem kürzlichen Interview erwähnt. Darin wird man laut From Software die Essenz spüren, die für das Entwicklerstudio typisch sei, in dem man die Züge des Gegners lesen wird.

Wann Armored Core 6: Fires of Rubicon erscheinen wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar. Erfahrungsgemäß lässt sich From Software immer etwas mehr Zeit zwischen der Ankündigung und dem tatsächlichen Release.