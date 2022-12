In Armored Core 6: Fires of Rubicon bewegen sich die Spieler frei durch gewaltige dreidimensionale Umgebungen, um dabei viszerale Fahrzeugkämpfe zu erleben. Als Signatur des sorgfältig ausgearbeiteten Spieldesigns von From Software setzt das Spiel auf herausfordernde und denkwürdige Schlachten zusammen mit einem belohnendem Fortschrittssystem und tiefgreifendem Gameplay, die jetzt alle durch das Zusammenbauen von Mechs und den Kampf gegen gewaltige Bosse angetrieben werden.

„In diesem Titel sind sowohl der Feind als auch seine eigene Maschine aggressiv und gewalttätig in ihren Angriffen. Wir entwickeln das Spiel so, dass die Spieler die dynamischen und intensiven Bosskämpfe genießen können, die nur Mechas bieten, zusammen mit den einzigartigen Aspekten von AC, wie zum Beispiel, wie man die richtigen Teile zusammenbaut, um es mit den stärksten Feinden aufzunehmen.“

