Armored Core 6: Fires of Rubicon von From Software angekündigt

Gerade ersten den Game of the Year Award für Elden Ring eingesackt, stellt From Software mit Armored Core 6 Fires of Rubicon ihr neues Projekt vor. Dass sich ein neues Armored Core in Arbeit befindet, wurde schon länger vermutet.

Armored Core 6: Fires of Rubicon bietet eine Erfahrung, die auf dem Mech-Game-Know-how basiert, das From Software über 25 Jahre während der Entwicklung von Spielen kultiviert hat. Nun führt man ein bahnbrechendes Gameplay ein, das in den jüngsten Action-Spielen des Entwicklers zu finden ist. Der neue Armored Core-Titel kombiniert diese Elemente zu spannender Action, die nur Mechas bieten können, um so einen einzigartigen Einstieg in das Genre der Mech-Action-Spiele zu bieten.

Armored Core 6: Fires of Rubicon

In Armored Core 6: Fires of Rubicon können sich die Spieler frei durch gewaltige dreidimensionale Umgebungen mit schneller Manövrierfähigkeit bewegen und dabei viszerale Fahrzeugkämpfe erleben. Als Signatur des sorgfältig ausgearbeiteten Spieldesigns von From Software setzt das Spiel auf herausfordernde und denkwürdige Schlachten zusammen mit einem belohnendem Fortschrittssystem und tiefgreifendem Gameplay, die jetzt alle durch das Zusammenbauen von Mechs und den Kampf gegen gewaltige Bosse angetrieben werden.

Als Spieler wird man das Gefühl der Zufriedenheit und Performance erkennen, wenn man eine schwierige Situation überwunden hat, und sich über einen vorübergehenden Sieg und vielleicht einen Schub für sein Ansehen freuen kann, bevor man sich der nächsten Herausforderung stellt.