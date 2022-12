Dune: Awakening – Erste Sneak Peek, Trailer und Infos

Dune: Awakening wird derzeit für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S entwickelt. In den kommendewn Monaten möchte man jeden Aspekt des Spiels ausführlich beleuchten, um den Spielern ein vollständiges Verständnis des Spiels zu vermitteln, bevor es in die Beta-Phase geht.

„Wir sind begeistert, das Dune-Universum auf so immersive und interaktive Weise zum Leben zu erwecken. Die Tiefe und Detailtreue, die Funcom in die Dune: Awakening PC- und Konsolenerfahrung einbringt, ist erstaunlich und wir können es kaum erwarten, dass Fans von Dune und Survival-Spielen sich uns auf Arrakis anschließen und versuchen, den gefährlichsten Planeten des Universums zu überleben. “ sagt Sam Rappaport, VP, Interactive Media bei Legendary Entertainment.

In Dune: Awakening streben die Spieler nach den unzähligen Gefahren von Arrakis mit Tausenden anderer Spieler, um diese gemeinsam zu überleben. Gleichzeitig erforscht man damit seine Rolle und Identität, während man eine epische persönliche Reise erlebt, von der Suche nach Wasser und dem Bau von Unterkünften gegen Stürme bis hin zur Kontrolle des Flusses in den obersten Ebenen des Planeten.

Während der The Game Awards vergangene Nacht konnte man einen ersten Blick auf Dune: Awakening werfen, das derzeit von Funcom entwickelt wird. Dune ist ein ambitioniertes Open-World-Survival-MMO, in dem man die Weite von Arrakis erleben wird, die auch im heutigen Teaser-Trailer zu sehen ist.

