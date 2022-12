The Game Awards 2022 ab 01:30 Uhr bei uns im Livestream

Wer die Liveshow nicht verpassen möchte, sollte ab 01:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit zuschalten. Den entsprechenden Stream haben wir bereits weiter unten eingebunden. Dieser wird erneut in 4K präsentiert, so dass man die neuesten Spiele in voller Pracht erleben kann. Mit dabei ist auch wieder The Game Awards Orchestra, die für die musikalische Begleitung sorgen und die Soundtracks aus den Spielen live einspielen.

Anders als in den Jahren zuvor möchte man diesmal auch wieder mehr aus den Spielen zeigen und keine reinen CGI-Trailer. Ob das später auch so klappt, wird man dann sehen.

Wie schon in den Jahren zuvor stehen dabei nicht nur die Awards im Mittelpunkt, über die man seit Wochen abstimmen kann, auch die ein oder andere Premiere ist zu erwarten. Zwischen 30 und 40 von diesen soll es in diesem Jahr geben, während der Rahmen der Show etwas kürzer ausfallen wird. Geplant sind wohl rund zweieinhalb Stunden.

What do you think?