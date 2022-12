Game Awards 2022: Elden Ring ist GOTY – das sind die wichtigsten Gewinner

Die Game Awards 2022 sind vorbei und damit auch eine aufregende Show mit vielen Highlights, aber auch jeder Menge Award-Gewinnern.

In über 30 Kategorien wurden die besten Spiele 2022 gekürt. Die wichtigsten Preise und ihre Abräumer haben wir hier für euch aufgelistet.

Game of the Year und weitere Kategorien

Das Spiel des Jahres war sicherlich keine einfache Entscheidung dieses Jahr, doch Elden Ring hat sich erfolgreich durchsetzen können. Damit ist From Softwares Open-World-Abenteuer das Game of the Year. Aber auch in anderen Kategorien hat Elden Ring den Pokal mit nach Hause genommen. God of War Ragnarök war ebenfalls sehr erfolgreich an dem Abend.

Game of the Year:

A Plague Tale: Requiem (Asobo Studio/Focus Entertainment)

Elden Ring (From Software/Bandai Namco)

(From Software/Bandai Namco) God of War Ragnarök (Santa Monica Studio/SIE)

Horizon Forbidden West (Guerrilla Games/SIE)

Stray (BlueTwelve Studio/Annapurna)

Xenoblade Chronicles 3 (Monolith Soft/Nintendo)

Best Game Direction:

Elden Ring (From Software/Bandai Namco)

(From Software/Bandai Namco) God of War Ragnarök (Santa Monica Studio/SIE)

Horizon Forbidden West (Guerrilla Games/SIE)

Immortality (Half Mermaid)

Stray (BlueTwelve Studio/Annapurna)

Best Narrative:

A Plague Tale: Requiem (Asobo Studio/Focus Entertainment)

Elden Ring (From Software/Bandai Namco)

God of War Ragnarök (Santa Monica Studio/SIE)

(Santa Monica Studio/SIE) Horizon Forbidden West (Guerrilla Games/SIE)

Immortality (Half Mermaid)

Best Performance:

Ashly Burch, Horizon Forbidden West

Charlotte McBurney, A Plague Tale: Requiem

Christopher Judge , God of War Ragnarök

, God of War Ragnarök Manon Gage, Immortality

Sunny Suljic, God of War Ragnarök

Best Art Direction:

Elden Ring (From Software/Bandai Namco)

(From Software/Bandai Namco) God of War Ragnarök (Santa Monica Studio/SIE)

Horizon Forbidden West (Guerrilla Games/SIE)

Scorn (Ebb Software/Kepler Interactive)

Stray (BlueTwelve Studio/Annapurna)

Best Action Game:

Bayonetta 3 (Platinum Games/Nintendo)

(Platinum Games/Nintendo) Call of Duty: Modern Warfare II (Infinity Ward/Activision Blizzard)

Neon White (Angel Matrix/Annapurna)

Sifu (Sloclap)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (Tribute Games/Dotemu)

Best Action Adventure:

A Plague Tale: Requiem (Asobo Studio/Focus Entertainment)

God of War Ragnarök (Santa Monica Studio/SIE)

(Santa Monica Studio/SIE) Horizon Forbidden West (Guerrilla Games/SIE)

Stray (BlueTwelve Studio/Annapurna)

TUNIC (TUNIC Team/Finji)

Best Score and Music:

Olivier Deriviere, A Plague Tale: Requiem

Tsukasa Saitoh, Elden Ring

Bear McCreary , God of War Ragnarök

, God of War Ragnarök Two Feathers, Metal: Hellsinger

Yasunori Mitsuda, Xenoblade Chronicles 3

Best Indie Game:

Cult of the Lamb (Massive Monster / Devolver Digital)

Neon White (Angel Matrix/Annapurna)

Sifu (Sloclap)

Stray (BlueTwelve Studio/Annapurna)

(BlueTwelve Studio/Annapurna) Tunic (Tunic Team/Finji)

Players‘ Voice:

Genshin Impact (miHoYo)

(miHoYo) Sonic Frontiers (Sonic Team/SEGA)

Elden Ring (From Software / Bandai Namco)

God of War Ragnarök (Santa Monica Studio/SIE)

Stray (BlueTwelve Studio/Annapurna Interactive)

Die gesamte Liste könnt ihr auf der offiziellen Seite von den Game Awards nachlesen. Alle Highlights der Show mit Trailer findet ihr hier.