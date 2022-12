Jedi Survivor, Death Stranding 2, Final Fantasy 16 & mehr: Alle Highlights der Game Awards 2022

In der Nacht vom 8. auf den 9. Dezember fanden die Game Awards 2022 mit und von Geoff Keighley statt. Es sollte eine kurze Show werden, stattdessen ist sie dieses Mal besonders lang ausgefallen.

Neben den vielen Awards wurden auch jede Menge neuer Spiele auf den Game Awards vorgestellt. Die Highlights mit Trailer haben wir hier für euch zusammengefasst.

Pre-Show

Returnal (PC)

Vor der Show ist nach der Show. Das PlayStation-Spiel Returnal ist das nächste Sony-Spiel, das Anfang 2023 seinen Weg auf den PC findet.

Hellboy Web of Wyd

Mit Helloboy Web of Wyd gibt es den ersten Trailer zum Rougelite-Action-Adventure mit Comic-Look.

Horizon Call of Mountain

Auch dem Horizon-Spiel für die bald erscheinende PlayStation VR2 gibt es neues Bewegtmaterial zu sehen, das Lust auf mehr macht.

Viewfinder

Für PlayStation 5 kommt das Indie-Spiel Viewfinder, das wie Superliminal clever mit Perspektiven spielt.

Street Fighter 6

Ein neuer Trailer, der mehr vom Prügelspiel, seinen Charakteren und den vielen Kostümen zeigt. Street Fighter 6 erscheint am 2. Juni 2023.

Game Awards 2022

Die Show geht gleich los mit einem sehr redefreudigen Hollywood-Star Al Pacino, der den Award für die beste Performance an den noch redefreudigeren Kratos-Darsteller Christopher Judge übergab. Daraufhin folgte eine berührende Dankesrede.

Hades 2

Supergiant Games kehrt mit einer stilvollen Fortsetzung zum erfolgreichen Rougelike Hades zurück.

Judas

Ghost Story Games, ein neues Studio, das aus BioShock-Veteranen besteht, arbeitet an einem neuen Ego-Shooter für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Wenig überraschend erinnert der Trailer zu Judas stark an BioShock. Es gibt erneut elementare Fähigkeiten und einen leichten Comic-Look, dieses Mal verschlägt es uns aber anscheinend ins Weltall.

Suicide Squad

Endlich gibt es wieder mehr von Rocksteadys Suicide Squad zu sehen, das am 26. Mai 2023 erscheinen soll. Der Trailer ist komplett Kevin Conroy gewidmet, der kürzlich verstorben ist, aber einen letzten Auftritt als Batman in Suicide Squad haben wird.

Star Wars: Jedi Survivor

Endlich wurde Gameplay zu Jedi Survivor enthüllt, das am 17 März 2023 erscheinen soll. Das sieht nicht nur grafisch besser aus, es spielt sich offensichtlich vielseitiger als Respawns erstes Star-Wars-Abenteuer.

Death Stranding 2

Das Geheimnis ist gelüftet: Hideo Kojimas neues Spiel mit Elle Fanning und Shioli Kutsuna ist Death Stranding 2. Lea Seydoux und Norman Reedus kehren zurück und es wird erneut … verrückt.

Tekken 8

Auch diese Prügelreihe geht weiter. Tekken 8 zeigt die typische Over-the-top-Action in seinem ersten PS5-Trailer.

Baldur’s Gate 3

Nach zwei Jahren im Early Access nähert sich das Rollenspiel langsam einem Release. Der dritte Teil soll August 2023 erscheinen. Im Trailer seht ihr, was euch mit Baldur’s Gate 3 erwartet.

Diablo 4

Diablo 4 erscheint voraussichtlich am 6. Juni 2023. Hier ist ein cineastischer Trailer, der euch auf das neue Abenteuer vorbereitet.

Horizon Forbidden West: Burning Shores

Aloy fliegt am 19. April 2023 nach Hollywood in der Erweiterung zu Horizon Forbidden West.

Remnant 2

Metzelt allein oder mit einem Freund erneut haufenweise gefährliche Kreaturen nieder. Hier ist ein erster Trailer zu Remnant 2.

The Super Mario Bros. Movie

Nintendo und Illumination Studios bringen den ikonischen Klempner am 7. April 2023 auf die große Leinwand. Auf den Game Awards gibt es einen weiteren Trailer zum Super-Mario-Film zu sehen.

Banishers: Ghosts of New Eden

Quantic Dream und Focus Entertainment kündigen mit Banishers ein Action-RPG an, in dem ihr zwei Geisterjäger und Liebenden spielt. Ein sehr kurzer Einblick ins Gameplay verrät, dass es spielerisch an Vampyr orientieren könnte.

Crash Team Rumble

Das neue Crash-Spiel von Toys for Bob wird nicht nur ein Party-Spiel, es erscheint auch für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Keanu Reeves kehrt als Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077 zurück. Und nicht nur er: Auch Idris Elba ist mit von der Partie. Der DLC Phantom Liberty hat noch kein genaues Release-Datum, es soll 2023 erscheinen.

Armored Core 6 Fires of Rubicon

Nach Elden Ring folgt auch schon das nächste Spiel von From Software. Armored Core 6 Fires of Rubicon soll noch 2023 erscheinen.

Final Fantasy 16

Ein epischer Trailer zu Final Fantasy 16 rundet die gesamte Show ab. Dieses Mal hat sich Square Enix mit dem Verantwortlichen fürs Kampfsystem von Devil May Cry zusammengetan, um ein schnelles und actionreiches Erlebnis zu bieten. Wie das aussieht, seht ihr im Trailer. Final Fantasy 16 erscheint voraussichtlich am 22. Juni 2023.

