Days Gone: Mögen „woke Tester“ keine weißen Männer als Protagonisten?

Die Macher von Days Gone möchten sich noch immer nicht so recht damit anfreunden, dass ihr Survival- Adventure zum Teil erheblich verrissen wurde. Nun legt man nach und stellte eine kontroverse These auf, die für Diskussionen sorgen dürfte.

Dass es eine große Fangemeinde rund um Days Gone gibt, hat sich über die Jahre seit dem Release deutlich erwiesen. Einige davon, wie auch der damalige Creative Director John Garvin, können absolut nicht nachvollziehen, warum Days Gone zum Teil extrem schlecht abschnitt. Das Spiel hätte deren Ansicht nach mindestens einen Metacore von 80 erreichen sollen, pendelte sich final aber bei 71 ein. Für ein First-Party-Game von Sony ungewöhnlich niedrig.

„Ich werde nie verstehen, warum dieses Spiel kein allgemeines Lob von Kritikern erhalten hat. Eines der wenigen Male, in denen ich völlig überwältigt war, da ich eine durchschnittliche Erfahrung basierend auf den Bewertungen erwartet habe.“ Twitter

Dass Days Gone anfänglich Probleme hatte, räumt man durchaus ein. Auch glaubt man weiterhin, dass sich einige Tester nie wirklich mit dem Spiel auseinandergesetzt oder es überhaupt gespielt haben – ein Vorwurf der schon früher einmal aufkam. So passten einige Reviews laut dem Entwickler nicht zum Inhalt des Spiels.

Weiße Protagonisten nicht erwünscht?

Der aktuell kontroverseste Vorwurf lautet nun, dass „woke Tester“ einfach keinen Bock auf einen weißen Protagonisten hatten, in dem Fall ein „ein schroffer weißer Biker“, dem man die ganze Zeit „auf den Arsch schauen“ muss. Der Tweet wurde inzwischen von Garvin wieder gelöscht.

Days Gone: War dieser Anblick den Testern zu viel?

Dass Days Gone damals möglicherweise wirklich zu niedrig von Kritikern bewertet wurde, sieht man vor allem anhand der User-Reviews, die zahlenmäßig deutlich überlegen sind. Auf Steam wird der spätere Release mit „sehr positiv“ aufgenommen, bei immerhin über 31.000 Bewertungen. Auch auf Metacritic kam Days Gone bei den Usern besser an als bei den professionellen Kritikern.

User-Reviews haben sich des Öfteren als besserer Indikator erwiesen, wo ein Spiel realistisch einzuordnen ist. Das hat man zuletzt an God of War Ragnarök gesehen, das auf der einen Seite von den professionellen Kritikern in den siebten Himmel gelobt wurde, bei den Usern inzwischen hingegen bei unter 8 landet.

Was meint ihr? Wurde Days Gone zu unrecht abgestraft? Bei uns im Test kam der Titel final mit einer 9.3 weg.