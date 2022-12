Microsoft: Sony möchte Xbox klein halten, um den Konsolenmarkt zu bestimmen

Dass es Sony nur darum geht, belegt man mit der Tatsache, dass man Sony das Angebot unterbreitet hat, Call of Duty für die nächsten 10 Jahre weiterhin auf PlayStation zu veröffentlichen. Davon würden vor allem die User profitieren, in dem sie immer noch die Wahlmöglichkeit hätten.

„Sony versucht, seine Dominanz auf dem Konsolenmarkt zu schützen. Sie wachsen, indem sie die Xbox klein halten“, so Spencer. „Sie haben ihre eine ganz andere Sicht auf die Branche als wir. Sie veröffentlichen ihre Spiele nicht am selben Tag und auf dem PC, sie nehmen ihre Spiele nicht in ihr Abonnement auf, wenn sie ihre Spiele veröffentlichen. […] Vielmehr führen sie einen Dialog darüber, warum der Deal nicht zustande kommen sollte, um ihre dominante Position auf dem Konsolenmarkt zu schützen, also greifen sie zu Dingen wie Call of Duty.“

Damit das gelingt, versucht man Microsoft und Xbox so klein wie möglich zu halten, während man gleichzeitig das Wachstum vorantreibt. Dass jemand einen solch großen Publisher und populäre Marken wie Call of Duty an sich reißen möchte, passt da natürlich nicht ins Bild.

