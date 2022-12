Das Schicksal des Landes wird von den Eikons entschieden, mächtigen und tödlichen Kreaturen, und ihren Dominanten, Männern und Frauen, die mit der Fähigkeit gesegnet wurden, sie zu rufen und zu führen. Dies ist die Geschichte von Clive Rosfield, einem Krieger, dem der Titel „Erster Schild von Rosaria“ verliehen wurde und der geschworen hat, seinen jüngeren Bruder Joshua, den Dominanten des Phönix, Eikon des Feuers, zu beschützen. Schon bald wird Clive in eine große Tragödie verwickelt und schwört Rache an der dunklen Eikon Ifrit, einem mysteriösen Wesen, das Unheil nach sich zieht.

Final Fantasy XVI führt die Spieler in eine völlig neue eigenständige Stiry im Final Fantasy-Universum ein. In einer epischen dunklen Fantasy-Welt, die im Reich von Valisthea spielt – einem Land, das im Licht der Mutterkristalle gesegnet ist und in dem der Frieden mit der Ausbreitung ins Wanken gerät.

