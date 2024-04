EA Sports FC: Nike x EA Sports FC: What the FCE-Event vorgestellt

EA und Nike haben ein ganz besonderes Erlebnos in „EA Sports FC“ angekündigt – das „Nike x EA SPORTS FC: WHAT THE FC“-Erlebnis.

Für das „Nike x EA SPORTS FC: WHAT THE FC“-Erlebnis haben sich die beiden Marken zusammengetan, um eine einzigartige Erfahrung zu schaffen, welches den Fußball an bisher nie besuchte Schauplätze bringt. Damit ergeben sich für Fans verschiedene individuelle Gegenstände in Ultimate Team, VOLTA und Pro Clubs zu verdienen.

Das „WHAT THE FC“ wird zwei Hauptkollektionen für Trikots und Stadien umfassen:

Nike Air Max Collection: Inspiriert von den legendären Nike Air Max-Innovationen der Vergangenheit und Gegenwart sowie von aktuellen Stars wie Sam Kerr, Vini Jr. und Erling Haaland, stellt die Nike Air Max Collection virtuell entworfene Gegenstände dar, die von den beliebten Nike Air Max Plus Tn, Nike Air Max 95 und den neuen Nike Air Max Dn-Kollektionen inspiriert sind.

Nike x EA SPORTS FC Heritage Collection: Die Nike x EA SPORTS FC Heritage Collection ehrt Legenden wie Mia Hamm, Ronaldinho und Ronaldo und zeigt ikonische Nike-Fußballtrikots. Die Kollektion ist inspiriert vom Erbe von EA SPORTS FC und hat einen gewissen Retro-Touch im Design.

EA Sports FC x Nike

„Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Nike erstaunliche neue Möglichkeiten für FC 24 Spieler:innen zu schaffen“, sagt DJ Jackson, VP, Franchise Strategy and Marketing. „WHAT THE FC vereint die virtuelle und die reale Welt der Fußballkultur miteinander, und zwar durch Designs, die das Erbe von Nike und EA SPORTS FC zelebrieren, so wie es die Stars des Spiels in der Vergangenheit und Gegenwart getragen haben.“

Fans können sich außerdem über weitere saisonale „WHAT THE FC“-Anpassungsgegenstände freuen, darunter Wappen, Stadionmotive, TIFOs, VIP-Bereiche, Trophäen, VOLTA FOOTBALL-Bekleidung, Schuhe und vieles mehr.