Suicide Squad: Kill the Justice League ist quasi tot, Spielerzahlen im Keller

Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Warner Bros. den Stecker bei Suicide Squad: Kill the Justice League ziehen wird. Inzwischen gibt es Zweifel, dass die angekündigte Roadmap überhaupt noch umgesetzt wird.

Der Start von Suicide Squad: Kill the Justice League war ohnehin alles andere als erfolgreich, der zwar einiges an Interesse auf sich zog, seitdem verliert das Live-Service-Game von Rocksteady jedoch täglich immer mehr User. Die aktuellen Steam-Zahlen lassen inzwischen auf nichts Gutes hoffen, die einen weiteren Tiefpunkt erreicht haben.

Suicide Squad-Spielerzahlen sind im Keller

Laut SteamDB sind seit dem gestrigen Mittwoch gerade einmal etwas mehr als 200 Spieler gleichzeitig aktiv, was normalerweise einem Spiel entspricht, das seit Jahren keine Aufmerksamkeit oder Support mehr erhält. Auf PS5 und Xbox Series X|S dürften es kaum mehr Spieler sein, die sich noch in Suicide Squad: Kill the Justice League zusammenfinden. Aus den Charts ist das Spiel zudem schon lange raus.

Einen kleinen Schub bekam Suicide Squad: Kill the Justice League mit der Season 1, die sich um den Joker dreht, allerdings wurde hier schnell klar, dass die gebotenen Inhalte im Grunde nur aus Wiederholungsmissionen bestanden und die Story mit einem Video erzählt wurde. Das sorgt erneut dafür, dass die Spielerzahlen nach einem kurzen Peak sofort wieder in den Keller fielen.

Die Spielerzahlen von Suicide Squad haben auf Steam ein neues Tief erreicht

Der Plan sah es vor, dass Suicide Squad: Kill the Justice League für mindestens ein Jahr neue Inhalte bekommt, während parallel dazu Fehler korrigiert und Community-Wünsche umgesetzt werden. Ob es noch dazu kommt, ist derzeit allerdings fraglich. Warner Bros. wird sich irgendwann die Frage stellen müssen, ob es wirtschaftlich noch sinnvoll ist, weiteres Geld in Suicide Squad: Kill the Justice League zu pumpen oder das Projekt frühzeitig aufzugeben.

Aus bereits beschlossen?

Dass es sehr bald dazu kommen wird, soll hinter den Kulissen bereits beschlossene Sache sein, wie kürzliche Berichte nahelegen. Laut einem bekannten Leaker wollte Warner Bros. zwar noch die geplanten Seasons umsetzen, das Aus könnte angesichts der neuen Zahlen jedoch viel schneller kommen.

Unklar ist in dem Fall, was die Käufer von Suicide Squad: Kill the Justice League für Rechte haben, die immerhin einiges an Geld in das Spiel investiert haben.