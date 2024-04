Fallout 4: PS5-Upgrade & Patch 1.36 sind online

Das PS5-Upgrade muss gesondert über die Produktseite heruntergeladen werden, womit es sich um eine eigenständige Version im PlayStation Store handelt. Diese ist kostenlos für Besitzer der PS4 Fassung erhältlich oder kann einzeln für 19,99 EUR erworben werden. Optional ist Fallout 4 als Teil von PlayStation Plus Extra / Premium verfügbar, in dem Fall hat man scheinbar jedoch kein Anspruch auf das kostenlose Upgrade. Bethesda untersucht dieses Szenario gerade.

Der Patch 1.36 gilt zunächst für die PS4-Version und wiegt rund 9.1 Gigabyte, also fast noch einmal so viel wie das Basis-Spiel auf PS4. Die PS5-Version wird separat über einen Upgrade-Pfad auf der Produktseite angeboten und wiegt weitere 56.5 Gigabyte. Damit werden nicht nur 60 fps beim Gameplay geboten, einige grafische Details wurden ebenfalls aufgewertet und neue Inhalte hinzugefügt. Spieler können damit fortan zwischen einem Performance- und einem Qualitäts-Modus entscheiden.

