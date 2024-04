Fallout 4: Alles, was ihr zum PS5-Upgrade wissen müsst

Dass sich das Upgrade gerade besonders jetzt lohnt, zeigt ein Blick in den PlayStation Store , denn dort ist die Game of the Year Edition für nur 9,99 EUR erhältlich. Diese umfasst das Hauptspiel und sämtliche DLCs, die über die Jahre erschienen sind. Günstiger wird Fallout 4 damit vorerst wohl nicht. Das Angebot endet heute Nacht um 0:59 Uhr, weshalb man damit nicht allzu lange warten sollte.

Neben den technischen Verbesserungen hat Bethesda aber auch frische Inhalte angekündigt. Es lohnt sich also auch für Veteranen, die schon alles gesehen haben, noch einmal in das Spiel hereinzuschauen. Folgender Content wird mit dem Update hinzugefügt:

Durch die vor Kurzem bei Amazon Prime erschienene Serie erfreut sich Fallout aktuell wieder großer Beliebtheit, was sich auch bei den Spielerzahlen von Fallout 4 und Fallout 76 bemerkbar macht. Passend dazu veröffentlicht Bethesda im Laufe des Tages das schon länger angekündigte PS5-Upgrade für Fallout 4 . Wir fassen alle Inhalte für euch zusammen, die durch das Update in das Singleplayer-Rollenspiel von 2015 kommen.

