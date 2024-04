Assassin’s Creed Hexe bricht offenbar mit Serientradition

Generell wurde Assassin’s Creed Hexe als ein etwas anderes Spiel beschrieben, das sich nicht an 150 Stunden RPGs orientiert. Vielmehr klingt es nach einem Spin-Off wie Assassin’s Creed Mirage, was auch den geplanten Release im Jahr 2026 erklären würde.

Eine besondere Erwähnung in Assassin’s Creed Hexe ist außerdem ein Fear System, das aus dem Jack The Ripper-DLC in Assassin’s Creed Syndicate inspiriert ist. Nähere Details zu diesem liegen derzeit jedoch keine vor, verweist hierzu aber auf die Hexen-Trials des 16. Jahrhunderts, in der über 1.500 Frauen der Hexerei beschuldigt und hingerichtet wurden.

Die Protagonistin des Spiels ist, wie zuvor berichtet, eine Frau namens Elsa, die über gewisse übernatürliche Fähigkeiten verfügt. Damit kann sie zum Beispiel eine Katze verzaubern und diese zur Erkundung nutzen, was vermutlich auf Bereiche hindeutet, die der Spieler selbst nicht erreicht, oder um Gegner abzulenken. Das Gameplay und die Umgebungen werden insgesamt als düster beschrieben, in denen der Spieler gemäß dem Setting im 16. Jahrhundert durch gepflasterte Straßen streift. Gejagt wird man dabei offenbar von typischen deutschen Soldaten der damaligen Zeit.

Neue Details zu Assassin’s Creed Hexe teilt heute Insider-Gaming , wonach sich das Spiel noch in einer frühen Phase der Entwicklung befindet. Somit können diese Details bis zum Release auch wieder veraltet oder abgeändert worden sein. Berichtet wird allerdings von einer mehr linearen Erfahrung und keinem reinen Open-World-Ansatz. Dieser soll wie in den ersten Spielen zum Teil zwar vorhanden sein, allerdings nur zur gewissen Erkundung.

Ubisoft arbeitet derzeit an Assassin’s Creed Hexe , welche das nächste große Projekt nach Assassin’s Creed Red sein wird. Damit scheint der Publisher und Entwickler eine Tradition in der Serie brechen zu wollen und den Open-World-Ansatz etwas zu vergessen.

