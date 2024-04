Fallout 4: PS5 & Xbox Series-Version hat einen Termin

Zusätzlich wird das Makeshift Waffenpaket hinzugefügt, das eine Vielzahl unkonventioneller Objekte enthält, die in tödliche Waffen verwandelt wurden, wie zum Beispiel einen Baseballwerfer, eine Nagelpistole und ein Sparschwein. Thematisch gibt es zudem 38 neue Halloween-Dekorationen, die Überbleibsel einer unglücklichen Halloween-Party der New England Technocrat Society sind.

Diese Gelegenheit nutzt Bethesda, um einige neue Inhalte bereitzustellen, darunter kostenlose Creation Club Items. Enclave Remnants bringen die Vorkriegsbande The Enclave in die Story von Fallout 4, wo Spieler in der neuen Quest „Echoes of the Past“ verhindern müssen, dass die Enklave ihre gefährliche Ideologie verbreitet und im Commonwealth Fuß fasst.

Das Update ist für Besitzer der Last-Gen Version kostenlos und umfasst native Settings für den Performance- und den Qualitätsmodus sowie Stabilitätsverbesserungen und -korrekturen. Fallout 4 lässt sich damit in 60fps erleben. Auf PS4 und Xbox One wird ebenfalls ein neues Update verfügbar sein, das kleinere Korrekturen umsetzt.

