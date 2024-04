Assassin’s Creed Red – Leak deutet auf Live-Service-Elemente hin

Wann „Assassin’s Creed Red“ erscheint, ist weiterhin offen, laut dem aktuellen Quartalsbericht von Ubisoft strebt der Publisher eine Veröffentlichung in diesem Geschäftsjahr an, das im März 2025 endet.

Vorab ist ein Screenshot des Hauptmenüs geleakt worden, der verschiedene Details zu „Assassin’s Creed Red“ offenbart, sollten diese am Ende zutreffen. Unter anderem werden darin Seasons erwähnt, was erneut auf Live-Service-Elemente hindeutet. Zuvor war bereits die Rede von einem Battle-Pass-System und Cosmetics, die sich die Spieler im Laufe der Zeit verdienen können.

