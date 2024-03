Assassin’s Creed Red Leak beschreibt umfassende Änderungen am Core-Gameplay

Wie erwähnt, sind all diese Details unbestätigt und müssen daher mit Vorsicht genossen werden. Das Reveal von Assassin’s Creed Red wird allerdings in diesem Frühjahr erwartet, mit einem Release spätestens im Herbst 2024.

Gemäß dem bisher immer gut informieren Insider Tom Henderson wird Assassin’s Creed Red ein echtes Next-Gen Erlebnis, bei dem die Core-Systeme auf die aktuelle Hardware angepasst werden. So soll hier zwar noch keine komplett neue Engine zum Einsatz kommen, dafür eine aktualisierte Version namens Anvil Pipeline, was nach einer Art Zwischenversion zum nächsten großen Versionssprung klingt. Damit wird unter anderem die vollständige Unterstützung von Raytracing ermöglicht, heißt es.

