Assassin’s Creed Codename RED Release-Zeitraum bestätigt

Zudem bestätigte Ubisoft, dass in Kürze Valiant Hearts: Coming Home für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC folgt.

„Für die Zukunft bereiten wir uns auf ein vielversprechendes Line-up für das Geschäftsjahr 2025 vor“, sagte CEO Yves Guillemot, „einschließlich der bevorstehenden Veröffentlichung von Star Wars Outlaws im Jahr 2024, die ein wichtiger Meilenstein in der Videospielbranche sein wird, insbesondere angesichts der unbestreitbaren Anziehungskraft dieses legendären Franchise, die zum ersten Mal in die Open-World-Welt spielt, sowie Assassin’s Creed Codename Red, das im lang erwarteten feudalen japanischen Universum spielt.“

Das sagte der Publisher im Zuge des aktuellen Quartalsberichts , wo man mehrere neue Spiele erwähnt, darunter Assassin’s Creed Codename RED. Ferner erscheinen bald Star Wars Outlaws (Premium), The Division Resurgence und Rainbow Six Mobile als Free-2-Play-Titel.

