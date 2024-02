Die PS6 soll die mächtigste Konsole ihrer Generation werden

Sony scheint die Pläne für die PS6 stärker denn je voranzutreiben, dessen Launch sicher noch einige Jahre entfernt ist, die Grundsteine dafür werden aber schon jetzt gelegt. Das Ziel sei es, die mächtigste Konsole ihrer Generation zu werden.

Berichte zur PS6 tauchen immer öfter auf, was angesichts der langen Vorausplanung nicht ganz ungewöhnlich ist. Laut einem aktuellen Bericht von RedGamingTech, die regelmäßig den Entwicklungsverlauf neuer Hardware verfolgen, setzt Sony mit der PS6 voll und ganz auf AMD und fortschrittlichen Technologien wie maschinelles Lernen und KI. Die Arbeiten an der Hardware laufen angeblich schon seit einem Jahr, die endgültigen Spezifikationen wurden jedoch noch nicht finalisiert. Hierfür holt man sich derzeit Feedback von den Entwicklerstudios, um entsprechende Anpassungen vorzunehmen.

KI & Raytracing sollen Schwerpunkte der PS6 werden

Der Fokus der PS6 soll neben KI-Fähigkeiten stark auf Raytracing- und Pathtracing liegen, was eine enorme Rechenleistung voraussetzt. Davon erhofft man sich bahnbrechende Fortschritte in Bereichen wie realistischen NPCs und außergewöhnliche Spielerlebnisse. Erst vor wenigen Tagen stellte Hideo Kojima sein neues Projekt Physint vor, für dessen Realisierung man auf Spitzentechnologie setzen möchte. Hier wird vermutet, dass das Spiel auf die PS6 abzielt, da die Wortwahl in diesem Zusammenhang recht ähnlich ausfällt. Neben Physint sollen sich weitere Spiele bei Sony in Entwicklung befinden, die ebenfalls auf die PS6 abzielen.

Um die angestrebten Hardware-Ziele der PS6 zu erreichen, möchte sich Sony die nötige Zeit für die Entwicklung der Hardware nehmen. Ein Launch-Datum gibt es daher bisher nicht, wobei 2028 als wahrscheinlichster Termin gilt. Zuletzt wurde auch 2027 in den Raum geworfen, was möglicherweise mit Berichten zusammenhängt, dass Microsoft die nächste Xbox-Generation schon 2026 einläuten möchte und Sony dann garantiert keine zwei Jahre warten wird. Dafür verzichtet Microsoft wohl auf ein Mid-Gen Refresh der Xbox Series X.

PS5 Pro weiterhin in diesem Jahr

In Bezug auf ein Mid-Gen Refresh soll Sony nach wie vor an der PS5 Pro festhalten, die nach Einschätzung von RedGamingTech weiterhin in diesem Jahr auf den Markt kommen wird. Zwar wurde die Konsole bisher nicht von Sony angekündigt, immer mehr Entwickler sollen aber bereits entsprechende DevKits haben. Hier sollen ebenfalls schon erste KI-Technologien wie KI-Upscaling zum Einsatz kommen.

Selbst wenn es für all diese Meldungen keine Bestätigung gibt, kann nicht abgestritten werden, dass Sony entsprechende Vorbereitungen für die PS6 bereits gestartet hat. Von der Planung bis zum Launch vergehen immerhin mehrere Jahre und die PS5 steuert inzwischen auf die Halbzeit zu.