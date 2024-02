Subnautica 2 erscheint als Live-Service-Game

Unknown Worlds setzt mit Subnautica 2 ebenfalls auf das Live-Service-Genre, zu dem das Erkundungs-Adventure umgebaut wurde. Dafür konnte man den Release wohl etwas nach vorn ziehen.

Erst im vergangenen November war die Rede vom nächsten Subnautica-Spiel, das im ersten Halbjahr 2025 erscheinen soll. Damals war außerdem die Rede von „fesselnden und dramatischen Geschichten im Kontext des Spielerlebnisses„, während man „eine neue Science-Fiction-Welt und ihre außerirdischen Bewohner definieren“ wollte.

Im neuen Finanzbericht liest sich das ganz anders, in dem von einer Multiplayer-Fortsetzung die Rede ist, in der Spieler eine ozeanische Welt in atemberaubenden stilisierten Grafiken erkunden, angetrieben durch die Unreal Engine 5. Geplant ist ein Singleplayer- oder 1-4-Spieler-Koop-Modus, in dem man die Geheimnisse eines völlig neuen außerirdischen Planeten entdeckt.

Subnautica erscheint als Game-as-a-Service-Modell mit verbessertem Wiederspielwert, was zum ersten Mal überhaupt für dieses Spiel erwähnt wird. Ob die Pläne von Anfang an so existierten oder man spontan auf den Trend aufgesprungen ist, ist völlig unklar.

Nähere Details zum neuen Subnautica gibt es derzeit keine, die voraussichtlich im Laufe des Jahres folgen werden.

Bereits erhältlich sind das original Subnautica und die Erweiterung Below Zero, die als die bisher besten Unterwasser-Survival-Games gelten.