PS6 Launch möglicherweise früher geplant, erste Spiele in Arbeit

Sony könnte die PS5 Generation möglicherweise schneller hinter sich lassen als erwartet und „bald“ zur PS6 übergehen. Erste Spiele sollen bereits in Arbeit sein und wurden wohl schon vorgestellt.

Angestoßen wurde die Diskussion um die PS6 durch die kürzliche Ankündigung von Hideo Kojimas Physint beim State of Play. Damit kehrt Kojima in das Spionage-Genre zurück, der das Spiel als sein nächstes großes Projekt nach Death Stranding bezeichnet, welches zudem auf Spitzentechnologien zurückgreifen wird. Dies spricht sehr dafür, dass Hideo Kojima mit Physint auf eine Hardware abzielt, die derzeit noch nicht erhältlich ist.

Nachdem man hier etwas nachgebohrt hat und wissen wollte, ob sich weitere PS6-Spiele in Arbeit befinden, konnte man angeblich in Erfahrung bringen (via X), dass mindestens drei weitere First-Party Studios von Sony an einem PS6-Spiel arbeiten, die zum Launch oder im ersten Jahr der neuen Konsole erscheinen werden.

Als mögliches PS6-Spiel wird auch The Last of Us: Part III vermutet, über das Naughty Dogs Neil Druckmann in der Grounded-Doku zu The Last of Us: Part II gesprochen hat. Der dritte Teil sollte laut Druckman und „seinem Gefühl“ nach umgesetzt werden, bis es so weit ist, könnten jedoch noch einige Jahre vergehen.

PS6 schon 2027, PS5 Pro in diesem Jahr?

Anders als bisher angenommen, wonach die PS6 spätestens 2028 auf den Markt kommen wird, sollen sich die Pläne inzwischen geändert haben. Demnach habe sich Sony definitiv auf 2027 als Launch-Jahr festgelegt.

Die Hardware ist wohl seit 2019 in Entwicklung und die angestrebten Spezifikationen stehen für die meisten Bauteile fest. Bis die DevKits für die PS6 fertiggestellt sind, arbeiten die Entwickler wohl gezielt auf die angestrebte Hardware hin.

An den Plänen zur PS5 Pro soll sich weiterhin nichts geändert haben, die in diesem Jahr auf den Markt kommen soll. Sony hält sich hier jedoch nach wie vor bedeckt, weshalb die meisten Informationen zu diesem Mid-Gen Refresh auf Spekulationen beruhen. Das Hauptziel mit der PS5 Pro ist wohl, einige „Nachteile“ des Basis-Modells hinter sich lassen, insbesondere, was die Raytracing-Möglichkeiten betrifft.

In diesem Zusammenhang wird auch der Mangel an First-Party-Games für PS5 angesprochen, von denen es in Anbracht der vielen PlayStation Studios viel zu wenige gibt. Diese könnten inzwischen aktiv auf die PS6 abzielen und ihre aktuellen Projekte bis dahin verschieben oder als Cross-Gen-Spiele entwickeln.

Offizielle Angaben zur PS6 von Sony gibt es bisher keine, dessen Reveal frühestens in 2026 erwartet wird, sofern die aktuellen Berichte zutreffen. Bis dahin muss man diese Informationen mit Vorsicht genießen.