Smalland: Survive the Wilds – Innovatives Survival-Game hat einen Termin

Im Kampf gegen die weite Landschaft werden Pfützen zu Seen und Bäume zu riesigen Hindernissen. Monstergroße Kreaturen – von der Heuschrecke bis zum Gecko – warten in dieser wilden und rauen Welt darauf, von den Spielern bezwungen zu werden. Das funktioniert allein oder mit bis zu neun Freunden. Dafür greift man auf eine dedizierte Serverunterstützung zurück, die das Multiplayer-Erlebnis noch besser macht.

Merge Games kann das Release-Datum zu ihrem innovativen Multiplayer-Survival-Game Smalland: Survive the Wilds bestätigen, in dem ihr die Welt um euch herum aus einem neuen Blickwinkel erkundet.

