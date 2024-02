The Last of Us: Part III – So steht es um das Projekt

In der neuen Dokumentation Grounded 2: Making The Last of Us Part II geht Naughty Dog ein wenig auf die Zukunft der Serie ein. Ob sich Fans auf Part III freuen können und wo das Projekt derzeit steht, dazu äußerte sich Co-President Neil Druckmann.

Etwas enttäuschend dürfte sein, dass sich alle bisherigen Gerüchte um The Last of Us: Part III als falsch erweisen dürften. Laut Druckmann gibt es gerade einmal ein Konzept für das Spiel, aber noch keine Story oder genaue Ausrichtung. Zuvor ging man davon aus, dass schon ein Script vorhanden sei und die Produktion bald starten könnte.

Die bisher offiziellste Aussage zu The Last of Us: Part III war die, dass man noch immer viel zu erzählen hat und man Charaktere wie Tommy mehr aufgreifen könnte. Das sind jedoch alles nur kleine Ideen, die nicht für ein vollständiges Spiel gedacht sind. Das kann man möglicherweise in der Zukunft und im Rahmen der TV-Serie tun.

„Dies waren immer kleine Storys, aber nie ein vollständiger Titel und wurde neben dem Prequel-Titel zurückgestellt, der sich auf Ellies Hintergrund und Eltern konzentrieren sollte. Vielleicht wird es in Zukunft eine TV-Show.“

Naughty Dogs Neill Druckmann spricht über dei Zukunft von The Last of Us

The Last of Us: Part III nicht Entwicklung

All es um The Last of Us: Part III geht, kann man derzeit nur sagen, dass sich das Spiel nicht aktiv in der Entwicklung befindet. Man plant es allerdings irgendwie ein, was dennoch keine Bestätigung sein soll.

„Ich habe dieses Konzept, das für mich genauso aufregend ist, wie es Part II war, es ist ein eigenes Ding, hat aber dennoch eine durchgängige Linie für alle drei Spiele.“ Naughty Dog

Damit dürften noch einige Jahre vergehen, bis man die Story von The Last of Us fortsetzt. Selbst wenn man sofort mit der Arbeit daran beginnen würde, wäre ein Release nicht vor 2027 denkbar und The Last of Us: Part III sogar ein potenzieller PS6-Titel.

Zuletzt arbeitete Naughty Dog hauptsächlich am Multiplayer-Part von The Last of Us, den man jedoch in den Sand gesetzt und eingestampft hat. Parallel dazu entstanden die Neuauflagen von The Last of Us: Part I und Part II, sowie soll wohl eine brandneue IP von Naughty Dog in Entwicklung sein. Schafft man es ebenfalls nicht, diese in den nächsten 2 oder 3 Jahren zu veröffentlichen, hätte das Top Studio von Sony diese Generation so ziemlich verpasst.