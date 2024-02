Grounded 2: Making The Last of Us Part II jetzt online

Naughty Dog hat die Dokumentation Grounded 2: Making The Last of Us Part II veröffentlicht, die ab sofort online geschaut werden kann.

Die zweistündige Doku blickt hinter den Entwicklungsprozess von The Last of Us: Part II und offenbart damit Details, die so bislang nicht an die Öffentlichkeit gelangt sind. Unter anderem erfährt man, was im Laufe der Jahre in die Entwicklung von Teil II eingeflossen ist, wie man den Launch gefeiert hat und was danach geschah.

Grounded 2: Making The Last of Us Part II kann entweder auf Youtube verfolgt werden oder als kostenloses Update für The Last of Us Part II Remastered auf PS5.