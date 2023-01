The Last of Us: Part III – Es gibt noch viel zu erzählen

Gerade erst hat Naughty Dog die Gerüchte um The Last of Us: Part III dementiert, die seit einigen Wochen im Netz kursieren, da befeuert man diese auch gleich wieder.

Zwar möchte man die Entwicklung keinesfalls bestätigen, betont zum wiederholten Male aber, dass es noch viel im The Last of Us-Universum zu erzählen gibt. Ob damit zwingend The Last of Us: Part III gemeint ist, die Fortsetzung der TV-Serie, wie aktuell die Season 2 der HBO-Serie angedeutet, oder etwas völlig Anderes, ist natürlich offen.

Gegenüber Hollywoodreporter sagte Neil Druckmann aktuell, dass man nicht den gleichen Fehler begehen möchte, wie zum Beispiel Game of Thrones. Was man genau plant, verrät man aber auch nicht.

„Wir haben nicht vor, Geschichten zu erzählen, die über die Anpassung der Spiele hinausgehen. Wir werden nicht auf dasselbe Problem wie Game of Thrones stoßen, da Teil II nicht mit einem Cliffhanger endet.“

Was The Last of Us betrifft, ist man derzeit intensiv mit der HBO-Serie beschäftigt, die am 15. Januar startet. Parallel dazu entsteht das Multiplayer-Projekt, zu dem man im Laufe des Jahres mehr verraten möchte. Ein neues Artwork daraus hatte man erst am gestrigen Mittwoch gezeigt.

Sollte The Last of Us: Part III eines Tages tatsächlich kommen, wird man sich wohl also noch ein paar Jahre gedulden müssen.