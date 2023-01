The Last of Us TV-Serie – Season 2 widmet sich Part II

In wenigen Tagen startet die HBO-Serie zu The Last of Us, die Fans bereits mit Spannung erwarten. Sollte die Serie ein Erfolg werden, liebäugelt man derzeit schon mit einer Season 2.

Das verrieten Creator Neil Druckmann und Showrunner Craig Mazin im Interview mit Hollywoodreporter, die eine weitere Season maßgeblich vom Erfolg der Serie abhängig machen wollen. Da man mit der ersten Season das erste Spiel aufgreift, würde logischerweise in Season 2 auch Part II des Survival-Adventure abgedeckt werden.

„Für das Ende dieser Show kann man erwarten, dass die Debüt-Season das gesamte Last of Us-Spiel abdecken wird. Druckmann und Mazin deuten an – sagen es aber nicht direkt – dass ihre zweite Staffel die Erzählung von Naughty Dogs mutiger Fortsetzung von Teil II abdecken wird.“ Teil II ist nicht spoilerfrei zu beschreiben, sorgte aber für einen solchen Aufruhr, dass Druckmann Morddrohungen erhielt,“ heißt es hier. Hollywoodreporter

In der Konsequenz könnte es dann also auch eine dritte Season geben, sofern tatsächlich einmal The Last of Us: Part III erscheint. Das möchte Naughty Dog derzeit aber nicht eindeutig bestätigen und warnt auch vor Gerüchten in dieser Richtung. Lediglich, dass man ein paar Ideen für den dritten Part im Kopf hat, räumte Druckmann einst ein.

So viel kostete die Produktion

Einen interessanten FAQ gab es in diesen Tagen ebenfalls noch zu erfahren, nämlich was das Produktionsbudget betrifft.

Laut The New Yorker hat die The Last of Us-Serie rund 100 US-Dollar gekostet, und somit mehr als mancher Film oder Spiel in diesen Tagen. Zum Vergleich: Game of Thrones hat nur 60 Millionen gekostet.

Der Start der HBO-Serie, die hierzulande bei Sky zu sehen sein wird, ist für den 15. Januar 2023 geplant.